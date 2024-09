Veröffentlicht am 26. September 2024 von wwa

WISSEN – Nachwuchs-Wettkampfmannschaft des SV Neptun Wissen erkundet heimischen Kletterwald

„Hoch hinaus“ ging es für die Nachwuchs-Schwimmer des Schwimmvereins Neptun Wissen. Bei bestem spätsommerlichem Wetter haben rund 25 Teilnehmer einen Ausflug in den Kletterwald nach Bad Marienberg gemacht.

Auf verschiedenen Parcours wie der „Eiger Nordwand“ und dem „Großen Wolfsstein“ haben die jungen Schwimmerinnen und Schwimmer Geschicklichkeit, Kondition und Ausdauer unter Beweis gestellt. Besonders beeindruckt zeigten sich die Teilnehmer der Exkursion von den vielfältigen Möglichkeiten, die der Hochseilgarten im hohen Westerwald anbietet. So gibt es vor Ort nicht nur klassische Kletterparcours sondern auch Seilbahnen und Geschicklichkeitsspiele, bei denen Spiel, Sport und Spaß miteinander verknüpft werden. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit so vielen motivierten Nachwuchsschwimmern einen Ausflug in den Kletterwald organisieren konnten. Das war ein toller Tag, bei dem unsere Mannschaft zusammengewachsen ist“, so das Trainerteam des SV Neptun Wissen abschließend.