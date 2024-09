Veröffentlicht am 26. September 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Rheinlandmeisterschaft in Gebhardshain

Der BC Altenkirchen trat am Wochenende, 21. und 22. September, mit zehn Spielerinnen und Spielern die Rheinlandmeisterschaft in Gebhardshain an. Am Samstag ging in der Altersklasse U13 Kavintida Buttjak an den Start. Die Gruppenphase meisterte sie ohne Probleme, daher konnte sie das Spiel um Platz 3 antreten. Dieses verlor sie knapp in drei Sätzen. Somit sprang ein guter 4. Platz für sie raus. In der Altersklasse U13 wurde der BC Altenkirchen von Leonard Enders und Christian Markus vertreten. Leonard gelang nach der Gruppenphase der Einzug ins Viertelfinale. Hier verlor er gegen den späteren Zweiten. Insgesamt belegte er den 8. Platz. Christian hatte in seiner Gruppe schwere Gegner und konnte sich somit nicht über die Gruppenphase hinaus durchsetzen. Am Ende der Platzierungsspiele gelang ihm dennoch Platz 9.

Am Sonntag vertraten sieben Spieler unseren Verein. In der U11 spielte Luca John sein erstes höheres Turnier. Trotz Niederlagen konnten er viel wertvolle Erfahrungen sammeln für die Zukunft. Ebenso in der U11 trat Sofia Frank an. Sie spielte viele gute Sätze und konnte somit ins Halbfinale einziehen. Dort unterlag sie ihrer Gegnerin in drei Sätzen und erreichte dennoch Platz 3. Am gleichen Tag spielte Sofia mit ihrer Partnerin Hanna Dobosiewicz vom FSV Trier-Tarforst Doppel in der Altersklasse U11. Hier gelang den beiden ein hervorragender 1. Platz. Sie konnten alle drei Spiele souverän gewinnen und können mit ihrer Leistung sehr zufrieden sein. Tom Hoffmann, Konstantin Schiwietz und Nils Schüler spielten in der Altersklasse U15. Alle drei hatten eine schwere Gruppenphase. Am Ende kam es zu einem Vereinsinternen Duell zwischen Konstantin und Tom um Platz 11 und 12. Hier konnte Tom sich durchsetzen und gewann gegen seinen Teamkollegen in zwei Sätzen. Nils gewann sein Platzierungsspiel und erreichte schließlich Platz 13. Lena Siemens und Alwina Boiko gingen in der U19 an den Start. Nachdem Alwina gesundheitlich leider ausscheiden musste, erkämpfte Lena sich in einer starken Gruppenphase den 5. Platz.

An beiden Tagen konnten die Spieler wertvolle Praxiserfahrung sammeln und können positiv in die Zukunft blicken. Die Trainer Harald und Robin sind sehr zufrieden mit der Leistung des Nachwuchses. (Vereinsbericht) (kkh) Foto: BCA