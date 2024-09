Veröffentlicht am 26. September 2024 von wwa

SCHÜRDT – Rad- und Wanderwegetafel wurde aufgestellt

In Schürdt können sich nun Radfahrer und Wanderer über die Wegeführung in der Umgebung informieren. Die Tafel wurde am Eingang des Fahrradweges von Schürdt nach Flammersfeld durch Gemeindearbeiter Sebastian Schmidt und Ratsmitglied Peter Hombach aufgestellt. Ein besonderer Dank gilt auch Peter Lipgens-Rettig, der einen stabilen Rahmen für diese Tafel hergestellt hat. Wir freuen uns, wenn die Tafel zur Erkundung der Gemarkungen in der Region per Pedes oder per Rad dient. Foto: Archiv BK wwa