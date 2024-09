Veröffentlicht am 27. September 2024 von wwa

GIELEROTH – Silas Becker als neuer Ortsbürgermeister von Gieleroth in der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderates vereidigt

Die konstituierende Sitzung des Ortsgemeinderates Gieleroth fand am 18. September 2024 statt. Zu Beginn der Sitzung verpflichtete Ortsbürgermeisterin Katja Schütz die Ratsmitglieder im Namen der Ortsgemeinde Gieleroth durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung der ihnen obliegenden Pflichten. Sodann nahm sie die Ernennung, Vereidigung und Amtseinführung von Silas Becker, der in der Direktwahl am 9. Juni 2024 zum Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Gieleroth gewählt worden war, vor.

In der sich anschließenden geheimen Wahl wurden Andreas Wassermann zum Ersten Beigeordneten und Ineke Theiß zur Beigeordneten gewählt. Ortsbürgermeister Silas Becker verlas zu ihrer Ernennung jeweils die Ernennungsurkunde und nahm die Vereidigung und Amtseinführung der beiden in ihre neuen Ämter vor.

Unter TOP 4 „Beschlussfassung über die die Bildung von Ausschüssen und deren Aufgaben“ beschloss der Ortsgemeinderat, künftig einen Rechnungsprüfungsausschuss gemäß § 110 GemO zu bilden. Dem Rechnungsprüfungsausschuss gehören drei Mitglieder und deren Stellvertreter an. In den Rechnungsprüfungsausschuss wurden danach Peter Weller, Josephine Land und Andreas Dudeck als Mitglieder gewählt. Zu ihren Stellvertretern wurden Kim Ramseger, Angelika Dung und Frank John gewählt.

Im Anschluss bedankte sich der neue Ortsbürgermeister Silas Becker bei der ausgeschiedenen Ortsbürgermeisterin Katja Schütz für die in der Vergangenheit geleisteten Dienste zum Wohle der Ortsgemeinde Gieleroth und deren Einwohnern und überreichte ihr zum Dank einen Blumenstrauß.

Für die nächste Sitzung des Ortsgemeinderates wurde der 15. Oktober 2024 festgelegt. Zum Abschluss trug ein Ratsmitglied vor, dass es am Glascontainer gegenüber der Kindertagesstätte Gieleroth wiederholt zu Müllablagerungen gekommen ist. In der Vergangenheit sei die Entsorgung oft geräuschlos über die Kindertagesstätte erfolgt. Aktuell wurde wieder Kleidung in einem Wäschekorb abgelegt. Die Kindertagesstätte kann aus Kapazitätsgründen dieses Mal keine Entsorgung über ihre Mülltonne vornehmen und hatte das Ratsmitglied gebeten, den Sachverhalt in der Sitzung des Gemeinderates vorzutragen. Nach kurzer Diskussion über dieses rücksichtslose Verhalten und die illegale Müllentsorgung erklärte ein Ratsmitglied seine Bereitschaft, sich der Angelegenheit anzunehmen.