Veröffentlicht am 26. September 2024 von wwa

HORHAUSEN – Horhauser Senioren informierten sich über Themen rund um das Heizen – Volkslieder, eine Mitmach-Geschichte und Gedichte rundeten das bunte Programm ab

Der Herbst, die Schwalben und der bevorstehende Winter standen im Mittelpunkt des informativen und zugleich bunten Seniorennachmittags der Horhauser Seniorenakademie im Kaplan-Dasbach-Haus. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Rolf Schmidt-Markoski und der obligatorischen Kaffeetafel startete das Programm mit einem schönen Herbstgedicht, perfekt vorgetragen von der Schülerin Miriam Schmidt. Ulrike Winter (Vorbereitungskreis) entführte die Senioren auf eine gedankliche Herbst-Wanderung mit verschiedenen Bewegungsübungen. Horst Ewenz aus Kurtscheid (Energieberater und ehemals Schornsteinfegermeister) informierte die Senioren über die Auswirkungen des Heizungsgesetzes und gab Tipps für warme Räume und weniger Heizkosten.

Abgerundet wurde das Programm durch eine musikalische Volkslieder-Reise in die Berge, bis hin zum „Zillertaler Hochzeitsmarsch“. Die Melodien spielte Ulrike Winter auf dem Akkordeon und die Seniorenschar sang kräftig mit. In einem weiteren Block des Programms informierte R. Schmidt-Markoski über die Bedeutung der Schwalben, die im Herbst ihre Reise in südliche Gefilde antreten und dabei stets ihrer Heimat treu bleiben, denn kommt der Sommer wieder, sind auch die Schwalben wieder da. Petra Schmidt-Markoski trugt ein Gedicht von Julius Karl Reinhold Sturm über die Schwalben vor, sehr zur Freude der Senioren. Foto: Archiv BK – wwa