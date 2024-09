Veröffentlicht am 26. September 2024 von wwa

BURGLAHR – Ortsbürgermeister Dieter Reifenhäuser in der konstituierenden Sitzung in Burglahr in seinem Amt bestätigt

In der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderats erhielt Ortsbürgermeister Dieter Reifenhäuser, der bei der Direktwahl am 9. Juni 2024 in seinem Amt bestätigt wurde, vom Beigeordneten Heinz Reifenhäuser die Ernennungsurkunde für die kommende Wahlzeit des Ortsgemeinderats. Ferner wurden vom Ortsgemeinderat Heinz Reifenhäuser als Erster Beigeordneter und André Wilsberg als Beigeordneter gewählt.