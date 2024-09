Veröffentlicht am 30. September 2024 von wwa

NEUSTADT (Wied) – 23. Westerwälder Literaturtage – 08. Oktober 2024 ab 19 Uhr, im Bürgerhaus in Neustadt/Wied – Carsten Henn: Der Geschichtenbäcker

Zwei Tage bevor Carsten Henns „Der Buchspazierer“ in unsere Kinos kommt, laden die Westerwälder Literaturtage zu einer Lesung mit dem gleichermaßen bekannten wie auch beliebten Autor ein. Am 08. Oktober 2024 wird Henn ab 19 Uhr im Bürgerhaus in Neustadt an der Wied zu Gast sein. Dort wird er, passend zum diesjährigen Motto „Sterne des Südens“, aus seinem Buch „Der Geschichtenbäcker“ lesen.

Brot backen ist fast wie ein Tanz. Teig wird rhythmisch geknetet, die Drehung der Hände, der Schwung der Hüfte geben ihm Geschmeidigkeit. Fasziniert beobachtet die ehemalige Tänzerin Sofie den italienischen Bäcker Giacomo bei seiner Arbeit. Eigentlich wollte sie den Aushilfsjob in der Dorfbackstube gleich wieder kündigen. Zu sehr hat das Ende ihrer Karriere ihr Leben aus der Bahn geworfen. Wer ist sie, wenn sie nicht tanzt? Wer wird sie lieben, wenn sie nicht mehr auf der Bühne strahlt? Doch überraschend findet Sofie in der kleinen Bäckerei viel mehr als nur eine Beschäftigung: die Weisheit eines einfachen Mannes, das Glück der kleinen Dinge und den Mut zur Veränderung.

Bestseller-Autor Carsten Henn erzählt in „Der Geschichtenbäcker“ davon, sich selbst anzunehmen, wie man ist, von den Zutaten für ein gutes Leben und von der Kunst des Brotbackens.

Carsten Henn, geboren 1973 in Köln, besitzt einen Weinberg an der Terrassen-Mosel, hält Hühner und Bienen und teilt sein Leben mit Katzen. Er arbeitete nach seinem Studium als Radiomoderator und ist heute als freier Weinjournalist und Restaurantkritiker tätig. Sein Roman „Der Buchspazierer“ stand über zwei Jahre auf der SPIEGEL-Bestsellerliste und wurde in 25 Länder verkauft. Auch sein nächster Roman „Der Geschichtenbäcker“ eroberte auf Anhieb die Top 10 der SPIEGEL-Bestsellerliste. Zuletzt erschien bei PIPER der Roman „Die Butterbrotbriefe“.

Der Vorverkauf läuft bereits: Gebührenfreie Tickets für 15 € sind erhältlich in allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen. Bei Internetbestellungen über ticket-regional.de können evtl. Gebühren für Zahlungsverkehr und Versand anfallen. Wer keine Vorverkaufsstelle in der Nähe aufsuchen kann, bekommt auf Wunsch die Karten gebührenfrei auf Rechnung von der Programmleiterin zugeschickt: Telefon 02742 1874 (der buchladen Wissen) oder Mail an buchladenwissen@web.de. An der Abendkasse kosten die Karten, wenn noch verfügbar, 18 €. Foto: Cartsen Henn