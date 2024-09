Veröffentlicht am 26. September 2024 von wwa

NEUWIED – Chill mal – Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig

Am 29. Oktober um 18:30 Uhr bieten die Volkshochschulen von Stadt und Kreis Neuwied gemeinsam einen besonderen Vortragsabend an. Mit dem Programm „Chill mal! – Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig“ ist Diplom-Pädagoge Matthias Jung zu Gast im Amalie-Raiffeisen-Saal der vhs Neuwied. Der Autor und Pubertätsberater nimmt anwesende Eltern, Großeltern und auch Teenager mit auf eine humorvolle Reise in die Welt der Pubertät. Damit die Erwachsenen nicht an Schule, unaufgeräumten Zimmern, Fragen der Hygiene und der Handykonsum der Teenager verzweifeln gibt es hier Antworten auf Fragen, die Eltern bewegen mit einer einzigartigen Mischung aus Sachverstand und Humor. Der Eintritt kostet 12 Euro, Teenager zahlen nur 6 Euro.

Die Anmeldung ist möglich bei beiden Volkshochschulen:

Für die Stadt Neuwied: https://www.vhs-neuwied.de/kurssuche/kurs/24-2-01502 oder 02631 802-5510

Für den Kreis Neuwied: www.kvhs-neuwied.de/G113 oder 02631 347813