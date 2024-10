Veröffentlicht am 4. Oktober 2024 von wwa

NEUWIED – Argumentationstraining: WortLOS! gegen Rechts

Am 19. Oktober findet in MGH Neustadt / Wied von 9:30 bis 15:30 Uhr ein Argumentationstraining statt. Ob Flüchtlingskrise, Corona, Krieg in der Ukraine oder Krieg in Nahost. Fast jede*r kennt das: In einer Diskussion fallen Aussagen, bei denen einem einfach die Worte fehlen. Das Argumentationstraining soll Raum für Austausch über eigene Erfahrungen ermöglichen und am Beispiel von Verschwörungserzählungen Strategien an die Hand geben, um aktiv gegen (rechte) Parolen vorzugehen. Das kostenfreie Training wird gemeinsam von der KreisVolkshochschule Neuwied und dem Mehrgenerationenhaus Neustadt angeboten und vom Land gefördert. Die Anmeldung erfolgt unter www.kvhs-neuwied.de/G198 oder 02631 347813.