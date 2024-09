Veröffentlicht am 29. September 2024 von wwa

NEUWIED – Harris oder Trump – erneute Schicksalswahl in den USA

Pulse of Europe Neuwied lädt nach einer Sommerpause erneut zur nächsten Demo am Samstag, 5. Oktober 2024, ab 11.00 Uhr ein. Ausnahmsweise findet die Veranstaltung diesmal an der Symboltafel „Engel Kulturen“ in Neuwied, Mittelstr. 30 (Fußgängerzone, Kreuzung Mittelstr./Engerserstr.) statt. Gast ist Dr. Andrew Blair Denison, ein US-amerikanischer, in Deutschland tätiger Politikwissenschaftler, Kommentator und Publizist. Er ist Direktor des Forschungsverbunds Transatlantic Networks und bekannt durch seine Mitwirkung in verschiedenen TV Talkrunden.

In wenigen Wochen, am 5. November 2024, findet die diesjährige Präsidentschaftswahl in den USA statt. Mit großer Erwartung schaut die Welt auf die Entwicklungen im Wahlkampf zwischen Kamala Harris und Donald Trump.

Nach dem für US Präsident Joe Biden desaströsen Fernsehduell mit Donald Trump am 28. Juni 6.24 schien die Entscheidung im US Wahlkampf frühzeitig zugunsten von Trump gefallen zu sein. Hätte nicht Bidens Entscheidung, auf eine zweite Kandidatur zugunsten der Kandidatur der demokratischen Vizepräsidentin Kamala Harris zu verzichten, das Blatt zur rechten Zeit nochmal gewendet. Die aktuell große Popularität von Kamala Harris spricht für sich aber das Rennen ist offen und man darf mehr als gespannt sein, wie die Wählerinnen und Wähler im November entscheiden werden. Geht der Weg einer gespaltenen amerikanischen Gesellschaft in eine bessere Zukunft oder in eine schlechtere Vergangenheit?

Mit Dr. Andrew B. Denison als Gast will Pulse of Europe Neuwied dieser Frage nachgehen denn klar ist, dass der Ausgang der Wahl weitreichende Auswirkungen auf die Weltpolitik, Auswirkungen auf die Europäische Union und alle aktuellen Krisen haben wird. Auch in Europa erleben wir eine vergleichbare gesellschaftliche Polarisierung wie in den Vereinigten Staaten.

Dr. Denison ist kein Unbekannter in Neuwied, denn er war im Oktober 2020, vor der letzten Präsidentschaftswahl, schon einmal Gast bei der Demo von Pulse of Europe Neuwied. Damals sagte er den Sieg Joe Bidens voraus. Wie das diesjährige Orakel des Kenners amerikanischer und europäischer Politik ausfallen wird, darauf dürfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gespannt sein. Eins ist klar, ob Harris oder Trump, es braucht eine starke, geschlossene europäische Union.