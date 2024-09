Veröffentlicht am 26. September 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Techno Nacht am Freitag, 27. September 2024 ab 22 Uhr im KulturSalon Glockenspitze, Im Sportzentrum 8, in 57610 Altenkirchen

Am Freitag, 27. September um 22 Uhr beendet das Kultur-/Jugendkulturbüro die diesjährige Saison im KulturSalon an der Glockenspitze mit der Techno Nacht, die bereits im letzten Jahr großen Anklang fand. In diesem Jahr mit dabei: Westerwälder Dominik Eulberg, Moå aus Hamburg und Kyroschy & Woala aus Koblenz.

Dominik Eulberg (!K7 Records / APUS APUS | Westerwald)

Seit über 30 Jahren ist der Westerwälder Dominik Eulberg weltweit mit seiner Musik aktiv Er ist ein bunter Tausendsassa, leidenschaftlicher Ökologe, DJ und erfolgreicher Buchautor beim Eichborn-Verlag („Mikroorgasmen Überall“ und „Tönende Tiere, das Vogelquartett „Fliegende Edelsteine“), ist Botschafter vieler Naturschutzorganisationen, Gastwissenschaftler am Museum für Naturkunde Berlin und regelmäßig im Fernsehen, wie zum Beispiel im SWR in „Eulbergs Kosmos“ zu sehen. Mit seinen beiden letzten Alben „Mannigfaltig“ und „Avichrom“ enterte er erfolgreich die deutschen Charts. Foto: Natalia-Luzenko

Moå – (Katermukke / Weird | Hamburg)

Die gebürtige Leipzigerin Moå, spielte ihre ersten Gigs in Frankfurt und im Westerwald, wo sie auch ihre Jugend verbrachte. Der Sound ist mystisch. Trippige Elemente sind Teil ihrer treibenden Reise, die oft in soulige Spikes mündet. Die Wahl-Hamburgerin spielte bereits auf diversen Festivals und Clubs, wie das PANGEA, OLA Festival, Südpol, Uebel & Gefährlich, Station Endlos, 3000 Grad uvm. Gesignt ist sie unter dem Label KATERMUKKE / WEIRD.

Kyroschy & Woala – (Amselcom / Wayu Records | Koblenz)

„Kyroschy & Woala sind ein DJ-Duo aus Koblenz, dessen Sound eine Bandbreite von Downtempo bis hin zu melodischem Techno umfasst. In ihren Sets legen sie besonderen Wert auf den Wechsel zwischen eingängigen Melodien und treibenden Bässen. Kyroschy hat bereits auf verschiedenen Veranstaltungen gespielt und lebt ihre Kreativität auch in der visuellen Kunst aus. Woala produziert nebenbei eigene Musik und hat bereits Tracks auf den Labels Amselcom und Wayu Records veröffentlicht.“

Tickets unter www.kultur-felsenkeller.de , Tel.: 02681 7118 im Kulturbüro in der Marktstraße Altenkirchen, sowie bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen.