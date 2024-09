Veröffentlicht am 25. September 2024 von wwa

SCHÖNSTEIN – Jugendfeuerwehr Schönstein erlebt Berufsfeuerwehrtag

Die Jugendabteilung des Löschzugs 2 (Schönstein) der Freiwilligen Verbandsgemeindefeuerwehr Wissen sah sich mit den Aufgaben einer Berufsfeuerwehr konfrontiert. Na ja, so ganz traf dies nicht zu, aber trotzdem bekamen es die jungen Leute mit allerlei Anforderungen zu tun. Der Übungstag begann mit theoretischer Ausbildung im Schönsteiner Feuerwehrhaus. Auf dem Plan standen unter anderem die korrekte Vorgehensweise bei einem Innenangriff oder der Umgang mit Löschschaum. Ernst wurde es dann bei einem „Waldbrand“ auf dem Gelände des ehemaligen Steinbruchs „Goldkaule“ und der Umgebung des Weilers Dorn. Dort galt es eine 200 Meter lange Schlauchleitung vom Elbbach aus zu verlegen. Bei Paffrath auf der Köttingerhöhe ging es um eine vermisste Person, die auch bald in Sicherheit gebracht werden konnte. Zum Abschluss musste noch ein Kellerbrand im Hause Stahl an der Brixiusstrasse bekämpft werden. Erschwerend kam hinzu, dass in den betreffenden Räumlichkeiten ein Kind abhanden gekommen war. Direkt nachdem die Feuerwehrfahrzeuge mit Blaulicht und Tatü vor Ort angekommen waren, erhielten die jungen Leute Anweisung über die Lage.

Simulierte Atemschutzausrüstung wurde übergezogen und Schläuche ausgerollt. Aus dem Keller drang Rauch, Eile war geboten. Ein Trupp drang vorsichtig in den Raum ein, andere Nachwuchsfeuerwehrleute setzten mehrere Strahlrohre in Gang. Das vermisste Kind in Form einer Übungspuppe konnte schnell gefunden und nach draußen gebracht werden. Der Übung schloss sich das Einräumen des verwendeten Materials und später am Feuerwehrhaus noch das Reinigen der Fahrzeuge an. Den acht Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen elf und siebzehn Jahren galt bei der abschließenden Dienstbesprechung eines großes Lob seitens der Wehrführung: „Ihr habt Eure Aufgaben mit großem Engagement vorbildlich erledigt!“. Gute Ausbildung ist eben Gold wert. Ein besonderer Dank ging an Paul Köhler als stellvertretender Jugendwart. Erst kürzlich sind vier Schönsteiner Nachwuchsfeuerwehrleute in die aktive Wehr übernommen worden, teilte man noch mit. Zum Dank für den erfolgreichen Übungseinsatz stand dann noch ein Grillabend auf dem Programm. Zur gemeinsamen Ausbildung treffen sich die jungen Leute alle zwei Wochen im örtlichen Feuerwehrhaus. Mitmachen kann jeder im Alter ab zehn Jahren. Wer Interesse an der so wichtigen Tätigkeit der Freiwilligen Feuerwehr hat, sollte sich an einen der aktiven Feuerwehrleute wenden. Sie oder er ist herzlich willkommen. (bt) Fotos: Bernhard Theis