Veröffentlicht am 25. September 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Netzwerk lädt zur Interkulturellen Woche 2024 ein

Das Netzwerk Vielfalt und Demokratie Kreis Altenkirchen hat ein buntes Programm anlässlich der Interkulturellen Wochen zusammengestellt, an dem Interessierte teilnehmen können. Los geht es am 26. September mit zwei Veranstaltungen: dem „Marktfrühstück interkulturell“ in Altenkirchen und einem Workshop zum Thema „Zivilcourage für Frauen“ in Betzdorf. Ein Kochkurs für Kinder wird am 28. September in Wissen angeboten. Anfang Oktober wird es in Altenkirchen neben einem „Stammtisch gegen Rechts“ (01. Oktober) auch einen Filmabend zum Thema Ehre (02. Oktober) geben. Beschlossen werden die diesjährigen Interkulturellen Wochen mit der zweitägigen Weiterbildung „Integration von geflohenen Familien in Kita und Grundschule“ am 21. und 22. November. Ausführliche Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.netzwerk-ak.de.

Ständige Organisationen und Vereine im Netzwerk sind: die Kreisverwaltung Altenkirchen, Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), IG Metall, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Diakonie, Caritasverband Rhein-Sieg, Caritasverband Rhein-Wied-Sieg, Evangelische Akademie für Land und Jugend, Mehrgenerationenhaus „Mittendrin“, Haus Felsenkeller, KOMPA, OT Wissen und der Kreisjugendring. Ziel des Netzwerks ist es, auf kommunaler Ebene Rassismus und anderen menschenverachtenden Einstellungen entgegenzutreten und für eine offene, tolerante und solidarische Gesellschaft einzutreten, in der alle Menschen ohne Angst verschieden sein können.