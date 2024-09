Veröffentlicht am 24. September 2024 von wwa

KOBLENZ – Körperverletzungsdelikt in Koblenz-Ehrenbreitstein – Polizei sucht Zeugen

Samstagabend, 21. September 2024 wurde der Polizei gegen 20.20 Uhr über Notruf eine körperliche Auseinandersetzung im Bereich Rheinufer in Ehrenbreitstein (Coenengasse) gemeldet, an der mehrere Personen beteiligt gewesen sein sollen. Im Rahmen des Streits kam eine beteiligte männliche Person zu Fall und zog sich hierbei schwere Kopfverletzungen zu. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen oder den beteiligten Personen machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261-92156 390 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Quelle: Polizei