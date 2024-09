Veröffentlicht am 24. September 2024 von wwa

KAISERSLAUTERN – Unfallflucht – Rollstuhlfahrer bei Unfall verletzt – Polizei sucht Flüchtigen

Wegen einer Unfallflucht ermittelte die Polizei am Dienstagmorgen in der Pariser Straße. Gegen 6:45 Uhr war dort ein 38-Jähriger mit seinem dreirädrigen Elektrorollstuhl in Richtung Einsiedlerhof unterwegs. Als der Mann am Kleeblatt die Fahrbahn der Abfahrt von der B 270 überquerte, um zum Fahrradweg zu gelangen, missachtete ein Wagen, der von der Bundesstraße kam, die Vorfahrt des Elektromobilnutzers und streifte sein Gefährt. Der 38-Jährige stürzte und wurde verletzt. Anstatt anzuhalten und sich um den Verletzten zu kümmern, machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt den unbekannten Fahrer. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei