Veröffentlicht am 24. September 2024 von wwa

ROCKENHAUSEN – 23-Jährige bei Alleinunfall auf der K 12 verletzt

Montagmorgen wurde eine 23-jährige Autofahrerin aus dem Donnersbergkreis bei einem Alleinunfall auf der K 12 verletzt. Die Frau befuhr die Kreisstraße mit ihrem PKW von Rockenhausen in Richtung Inkeltalerhof und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr frontal gegen einen Baum. Das Fahrzeug überschlug zweimal und kam in entgegengesetzter Richtung zum Stillstand. Die Fahrerin erlitt Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. An dem Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehr Rockenhausen, die Straßenmeisterei sowie die Polizei beteiligt. Die Kreisstraße war für eine halbe Stunde halbseitig gesperrt. Quelle und Foto: Polizei