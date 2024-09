Veröffentlicht am 23. September 2024 von wwa

MÜLHEIM-KÄRLICH – Verkehrsunfallflucht in Mülheim-Kärlich

Am 23. September 2024, gegen 14:40 Uhr, wurde auf dem Parkplatz, in Mülheim-Kärlich, in der Ringstraße 13 ein grauer Porsche Cayenne beschädigt. Aufgrund der Spurenlage dürfte der Unfallflüchtige den Porsche vorne beschädigt und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Verursacher machen können, sich bei der Polizei in Andernach melden. Rufnummer der Polizei. 02632- 9210. Quelle: Polizei