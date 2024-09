Veröffentlicht am 24. September 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld unterstützt Schulprojekte in Westafrika: Familie Gans zeigt außergewöhnliches Engagement

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld setzt sich aktiv für nachhaltige Projekte ein und hat in diesem Zuge kürzlich Schulmöbel an Familie Gans aus Rosenheim übergeben, die schon vor längerem in den verschiedenen Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde aussortiert worden waren. Familie Gans aus Rosenheim, zu der der Kontakt über die Stiftung „Fly & Help“ von Rainer Meutsch hergestellt wurde, setzt sich ebenfalls mit außergewöhnlichem Engagement für Bildungsprojekte in Westafrika ein. Die Möbel werden nun als wertvolle Unterstützung für Schulprojekte in Westafrika, in der Republik Benin verwendet, wo sie Kindern und Jugendlichen eine bessere Lernumgebung ermöglichen.

Die Möbelspenden reichen aus, um mehrere Klassenräume auszustatten, was bis zu 400 Kindern zugutekommt. Damit können die Kinder am Schulunterricht unter deutlich verbesserten Bedingungen teilnehmen.

Familie Gans arbeitet ehrenamtlich mit den Vereinen „Bildungswerk Westafrika e. V.“ und „Actions de Solidarité“ zusammen, die sich auf den Bau von Schulen in ländlichen Regionen Benins konzentrieren. Ziel dieser Projekte ist es, die Bildungschancen vor Ort zu verbessern, ohne dabei die Familienstrukturen zu gefährden. Die Kinder können weiterhin ihren Familien auf den Feldern helfen und gleichzeitig die Schule besuchen – insbesondere Mädchen erhalten durch diese Initiative eine faire Chance auf Bildung.

Als besonderes Merkmal zeichnet dieses Projekts aus, dass auch nicht vollständig montierte Möbel verschickt werden. Vor Ort lernen die Kinder und Jugendlichen, die Möbel unter Anleitung selbst zusammenzubauen. Dies fördert nicht nur handwerkliche Fähigkeiten, sondern stärkt auch das Selbstbewusstsein und das Gefühl der Eigenverantwortung. So entsteht eine effektive Hilfe zur Selbsthilfe, die die Eigeninitiative der Dorfbewohner unterstützt.

Aktuell wird ein großer Seecontainer durch Familie Gans und einige freiwillige Helfer beladen. Neben den Schulmöbeln wurden auch verschiedene Musikinstrumente von Privatpersonen gespendet. Neben den Möbeln aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld wurden auch Schulmöbel von der Zimmermanschen Wirtschaftsschule aus Koblenz zur Verfügung gestellt. Der Container wird etwa sechs bis acht Wochen unterwegs sein, bevor er über Antwerpen in Westafrika ankommt. Dietmar Gans plant, vor Ort zu sein, um die Lieferung zu begleiten und sicherzustellen, dass alles am richtigen Ort ankommt.

„Zu sehen, wie gut unsere Hilfe ankommt und wie sich das Leben der Kinder und Jugendlichen in Benin durch den Zugang zu Bildung verändert, das lässt mein Herz aufgehen. Es ist für uns eine Herzensangelegenheit, Teil dieses wunderbaren Projekts zu sein“, so Dietmar Gans.

Bürgermeister Fred Jüngerich lobte anlässlich der Übergabe der Schulmöbel das Engagement der Familie Gans: „Es ist wirklich sehr beeindruckend, was Sie hier leisten. Mit Ihrem Einsatz schaffen Sie nicht nur eine materielle Grundlage für die Bildung in Benin sondern vermitteln auch Werte wie Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. Dieses Engagement ist vorbildlich und zeigt, wie Ehrenamt weit über unsere Gemeindegrenzen hinauswirken kann.“

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld ist stolz darauf, Teil dieses wichtigen Projekts zu sein und bedankt sich bei Familie Gans für ihren unermüdlichen Einsatz im Sinne der Bildung und Völkerverständigung.

Foto: (v.l.): Armin Schmuck, Fachbereichsleiter Bürgerdienste, Bürgermeister Fred Jüngerich, Sascha Koch, Fachbereichsleiter Soziales und Generationen sowie Familie Gans