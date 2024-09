Veröffentlicht am 24. September 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Notinseln bieten Kindern in Neuwied Schutz – Kinderfreundliche Kommune: Aktionstag mit großer Kinderrallye und tollen Gewinnen am Samstag, 28. September

Die Stadt Neuwied freut sich, den vom Jugendbeirat initiierten Aktionstag „Notinsel“ am Samstag, 28. September, 11 bis 16 Uhr, anzukündigen. Die Veranstaltung findet auf dem Luisenplatz statt und bietet ein vielfältiges Programm für Kinder und Familien.

Das Projekt „Notinsel“ hat zum Ziel, Kindern sichere Anlaufstellen zu bieten. Geschäfte und Dienstleister, die sich als Notinseln engagieren, unterstützen Kinder in verschiedenen Notlagen – sei es bei kleinen Verletzungen, wenn sie sich verlaufen haben oder in Angstsituationen. An den teilnehmenden Notinsel-Geschäften sind auffällige Aufkleber angebracht, die Kindern signalisieren, dass sie dort Hilfe und Schutz finden können. Ein Handlungsleitfaden im Geschäft informiert über regionale Notrufnummern und die richtige Vorgehensweise im Notfall. Am Notinsel-Tag verwandeln sich die Partnergeschäfte in echte „Notinseln“, indem sie ihre Fassaden mit Luftballons und Plakaten schmücken und so ihre Unterstützung für die Sicherheit von Kindern sichtbar machen.

Zum Programm auf dem Luisenplatz gehören ein Flashmob der Kindertanzgruppen der Schlosstanzschule, Kinderschminken und Buttons basteln sowie ein Clown, der Luftballontiere gestaltet. Außerdem lädt ein Kinderrallye mit interaktiven Fragen Kinder dazu ein, auf Entdeckungstour in der Innenstadt zu gehen und mehr über die Notinseln zu erfahren. Als Preise winken unter anderem ein Kindergeburtstag in der Schlosstanzschule im Wert von 150 Euro, ein 50-Euro-Gutschein für die Deichwelle sowie eine Familienkarte für den Geysir in Andernach und den Neuwieder Zoo, Freikarten für das Metropol-Kino und das Piratenland. Teilnahmebögen können direkt am Stand auf dem Luisenplatz erhalten oder per E-Mail unter kijub@neuwied.de angefordert werden.

„Die Notinseln sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Engagements für den Schutz unserer Kinder. Als Kinderfreundliche Kommune sind dankbar, dass zahlreiche Geschäfte aktiv teilnehmen und die Deichstadtfreunde uns unterstützen“, betont Aghid Al Masalmeh Vorsitzender des Jugendbeirates der Stadt Neuwied. Und Silke Rüttert, Vorsitzende der Deichstadtfreunde, ergänzt: „Wir sind stolz, Teil dieses wertvollen Projekts zu sein. Es zeigt, wie die Gemeinschaft zusammenarbeiten kann, um die Sicherheit unserer Kinder zu gewährleisten.“