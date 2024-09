Veröffentlicht am 24. September 2024 von wwa

BAD MARIENBERG – Lions Adventslos feiert 20-jähriges Jubiläum – mit 5 Euro Gutes tun und gewinnen

Das beliebte Adventslos der Lions Clubs aus der Region feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag. Wie auch in den vergangenen Jahren bleiben die bewährten Rahmenbedingungen erhalten: Jedes Los kostet 5 Euro und unterstützt den guten Zweck, während attraktive Gewinne winken.

Rund 90 Sponsoren haben in diesem Jahr 130 Preise im Gesamtwert von etwa 14.000 Euro zur Verfügung gestellt. Damit steht einer besinnlichen und fröhlichen Adventszeit nichts im Weg!

Wie immer gibt auch in diesem Jahr das Lions Hilfswerk Westerwald e.V. das Adventslos heraus – mit freundlicher Unterstützung der Lions Clubs Bad Marienberg, Altenkirchen Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen und des Lions Clubs Westerwald (mit Anmeldung bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier).

Projekt 2024: Ein Snoezelenraum für das Frauenhaus Westerwald

Die Erlöse aus dem Verkauf der Adventslose 2024 fließen in ein besonderes Projekt: die Einrichtung eines Snoezelenraums im Frauenhaus Westerwald. Dieser Raum ist speziell darauf ausgelegt, eine Atmosphäre der Entspannung und Sinnesstimulation zu schaffen. Der Begriff „Snoezelen“ setzt sich aus den niederländischen Wörtern „snuffelen“ (schnüffeln) und „doezelen“ (dösen) zusammen. Die Methode wurde in den 1970er Jahren in den Niederlanden entwickelt und dient dazu, durch eine beruhigende Umgebung die Sinne zu stimulieren und gleichzeitig einen Zustand der Ruhe und Erholung zu fördern.

Im Frauenhaus Westerwald wird der Snoezelenraum besonders für die Kinder (und ihre Mütter) ein Rückzugsort sein, um Stress abzubauen und neue Kraft zu tanken. Diese Kinder haben oft traumatische Erlebnisse hinter sich und benötigen dringend eine sichere Umgebung, in der sie zur Ruhe kommen können. Der Raum wird mit weichen Materialien, sanften Farben, gedämpfter Beleuchtung und einer Vielfalt an Sinnesreizen ausgestattet, um den individuellen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. (Doris Kohlhas)

Foto: (v.l.): Georg Huf – Doris Kohlhas (beide Lions Club Bad Marienberg) – Marlies Donnhauser – Julia Kolmann (beide Frauenhaus Westerwald) – Jörg Röttgen (Lions Club Westerwald) – Barbara Hombach (Lions Club Bad Marienberg) – Stefanie Röttgen (Lions Club Westerwald) – Andreas Düngen (Lions Club Altenkirchen) – Tobias Gerhardus (Präsident Lions Club Westerwald) Foto: HUF Haus