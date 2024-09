Veröffentlicht am 23. September 2024 von wwa

MAINZ – Nach Thüringen und Sachsen feiert die AfD auch in Brandenburg einen historischen Erfolg

Der AfD Landesverband Rheinland-Pfalz gratuliert den Parteifreunden in Brandenburg zu ihrem Erfolg bei den Landtagswahlen. „Nach den Wahlerfolgen in Sachsen und Thüringen erfolgt nun in Brandenburg der nächste Paukenschlag: Die AfD erzielt erneut ein sehr starkes Ergebnis von etwa 30 Prozent und wird mindestens als zweitstärkste Kraft die Landespolitik in den nächsten fünf Jahren maßgeblich prägen. Die übrigen Parteien sind aufgefordert, ihre undemokratische Brandmauer aufzugeben, zu einem fairen parteipolitischen Wettbewerb zurückzukehren und den Bürgerwillen endlich zu respektieren. Unser Fokus liegt nun voll und ganz auf der Bundestagswahl, bei der die AfD ebenfalls ein starkes Ergebnis erzielen wird.“, erklärte hierzu der Landesvorsitzende Dr. Jan Bollinger am Wahlabend.