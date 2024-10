Veröffentlicht am 3. Oktober 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Yoga für Senioren im Haus Felsenkeller. Ab dem 10. Oktober gibt es einen neuen Kurs.

„Senioren Yoga – Fit und gesund ins hohe Alter“ So lautet der Titel und das Motto. Wer hätte kein Interesse, bis ins hohe Alter körperlich möglichst fit zu bleiben?

Wenn also die Motivation da ist, aber Akrobatikkurse und Marathonlaufen ist nicht mehr das Passende, ist dieser Kurs das Richtige. Das Konzept wendet sich speziell an Interessierte, die sich von ihrem Alter nicht einschränken lassen wollen und mit gezielten Übungen Kraft und Beweglichkeit aufbauen und erhalten wollen. Vom Boden ist es zu schwierig wieder aufzustehen? Kein Problem! Die Asanas (Körperhaltungen) machen wir im Stehen oder vom Stuhl aus. Im Felsenkeller wird der Körper von Kopf bis Fuß schonend in Bewegung gebracht.

In den verschieden aufgebauten Kurseinheiten wird schwerpunktmäßig auf die unterschiedlichen Körperpartien eingegangen: ob Rücken oder Schultern, Beine oder Arme; alles wird berücksichtigt, gestärkt, gelockert und gedehnt. Yoga ist vielfältig und verbindet Körper, Geist und Seele auf eine lebensbejahende Art. Die Bewegungen stärken den Körper und das Wohlbefinden, die Atmung hilft dabei sich zu fokussieren und die Kunst des Entspannens löst den Stress Stück für Stück. Yoga hilft, sich in ein gesundes Gleichgewicht zu versetzen. Fit bis ins hohe Alter ist unser Ziel und das mit Spaß und Freude an der Bewegung. Immer donnerstags, von 10. Oktober bis zum 19. Dezember, wird jeweils von 14 bis 15 Uhr, an zehn Terminen gelernt und geübt. Die Gebühr beträgt 105 €. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.