Veröffentlicht am 28. September 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Wohnsitzanmeldung in Neuwied: Jetzt ganz bequem von zu Hause aus

Wer umzieht, der hat in der Regel wochenlang alle Hände voll zu tun. Das reicht vom Transport der eigenen Habseligkeiten und dem Aufbauen der Möbel über fast unvermeidliche Handwerker-Termine, weil doch irgendetwas nicht auf Anhieb so funktioniert, wie es soll, bis hin zum Behördengang zwecks Ummeldung. Zumindest letzteres wird in Neuwied nun erheblich erleichtert. Ab sofort ist es in der Deichstadt nämlich möglich, die Wohnsitzanmeldung ganz bequem online vorzunehmen – und sich so den Weg ins Bürgerbüro der Stadtverwaltung zu sparen.

Wie funktioniert der Online-Dienst?

Um den neuen Service zur Wohnsitzummeldung nutzen zu können, wird ein Personalausweis mit aktivierter Online-Ausweisfunktion, ein behördliches Nutzerkonto (etwa die „BundID“) und die „AusweisApp“ benötigt. Nach erfolgter Authentifizierung in der App können die eigenen Meldedaten abgerufen und selbstständig aktualisiert werden. Nur noch schnell die Wohnungsgeberbestätigung in der App hochladen und schon kann der Antrag abgesendet werden. Nach erfolgter Prüfung der Daten wird den Nutzerinnen und Nutzern eine digitale Meldebestätigung zum Download zur Verfügung gestellt. Sobald die Aktualisierung der Adressdaten auf dem Chip des Personalausweises mit Hilfe der AusweisApp vollzogen wurde, erfolgt ein Anschreiben der Bundesdruckerei mit dem Adressaufkleber ganz automatisch. Alle Informationen zum neuen Online-Dienst können im Detail unter www.wohnsitzanmeldung.de nachgelesen werden. Hier findet sich auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um sich ganz unkompliziert durch den Ummeldungsprozess führen zu lassen.

Vorteile für alle Seiten

„Die elektronische Wohnsitzanmeldung bietet eine komfortable Alternative zur klassischen Anmeldung vor Ort“, freut sich Neuwieds Bürgerbüro-Leiter Frank Bremer über das nutzerfreundliche neue Online-Angebot. Doch auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung stellt der Online-Dienst eine Verminderung des Bearbeitungsaufwands und dadurch eine nicht unerhebliche Entlastung dar. „Mit der elektronischen Wohnsitzanmeldung haben wir einen weiteren Schritt im Digitalisierungsprozess unserer Verwaltungsdienstleistungen erfolgreich vollzogen“, betont Ordnungsamtsleiterin Carla Weßendarp. Neben dem neuen Online-Angebot wird es aber selbstverständlich auch weiterhin möglich sein, sich persönlich im städtischen Bürgerbüro umzumelden.