Veröffentlicht am 3. Oktober 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Mittwochs in Neuwied einfach mal ins Kino gehen – Minski zeigt im Oktober sechs bewegende Filmhighlights

In Neuwied dürfen Kinofreunde dem Oktober mit einer großem Portion Vorfreude entgegenfiebern. Denn im kommenden Monat fallen ganze fünf Tage auf einen Mittwoch. Das bedeutet, dass im Oktober gleich fünf reguläre Vorstellungen des vielfach ausgezeichneten Mittwochskinos Minski auf dem Programm stehen. Aber damit nicht genug: Anlässlich des Welttags für psychische Gesundheit kommt am Donnerstag, 10. Oktober, sogar noch ein sechster Termin hinzu. Viele Gelegenheiten also, sich an einem Mittwochabend um 20 Uhr in der Schauburg, Heddesdorfer Straße 84, einzufinden und hier einen gemütlichen Filmabend mit reichlich Popcorn vor der großen Leinwand zu verbringen.

Einen Tag vor dem Tag der deutschen Einheit geht es am Mittwoch, 2. Oktober, passenderweise mit der Wende-Geschichte „Zwei zu eins“ los. Im sachsen-anhaltinischen Halberstadt herrscht 1990 große Unsicherheit darüber, welche Folgen der aus dem Westen herüberkommende Kapitalismus für jeden einzelnen haben wird. Maren, Robert und einige ihrer Bekannten beschließen daher, in einem alten Stollen eingelagerte DDR-Banknoten zu stehlen.

Nicholas Winton hat in seinem Leben bemerkenswertes fertiggebracht. 1939 rettete er bis zum Ausbruch des zweiten Weltkriegs 559 jüdischen Kinder aus dem Sudetenland das Leben, indem er sie nach Großbritannien in Sicherheit brachte. Doch viele Jahrzehnte später plagt den inzwischen alt gewordenen Mann das Gefühl, nicht genug getan zu haben. „One Life“ portraitiert am Mittwoch, 16. Oktober, einen „gewöhnlichen Mann, der Außergewöhnliches geleistet hat“.

Yiannis hat sein Leben an die Wand gefahren: Sein Traum, von der Musik zu leben, ist geplatzt, seine Freundin hat ihn verlassen und ein paar üble Typen haben es auf ihn abgesehen. Deshalb will er seine Heimat Zypern verlassen und woanders den Neuanfang versuchen. Doch sein geliebter Hund Hendrix, ohne den Yiannis nirgendwo hingeht, büxt ihm aus und läuft geradewegs in die Pufferzone an der militarisierten Grenze zwischen dem griechischen und türkischen Landesteil. Zwar findet er ihn schnell wieder, einfach mit zurücknehmen darf er ihn jedoch nicht. Die Grenzkomödie „Smuggling Hendrix“ läuft am Mittwoch, 23. Oktober, im Minski.

„My Sailor, my Love“ erzählt am Mittwoch, 30. Oktober, die Geschichte des alten, verwitweten Seemanns Howard, der allein in seinem Haus an der Küste lebt. Als seine Tochter Grace, die sich mehr schlecht als recht um ihn kümmert, ihm eine Haushaltshilfe besorgt, ist er alles andere als begeistert. Doch zwischen ihm und der ebenfalls verwitweten Annie entwickelt sich schnell eine engere Beziehung und der verbitterte Howard beginnt wieder aufzublühen. Doch davon fühlt sich Tochter Grace, die mit eigenen Beziehungsproblemen zu kämpfen hat, vor den Kopf gestoßen.

„Mittwochs ins Kino“ – das Minski ist eine Kooperation zwischen dem städtischen Jugendamt, der Volkshochschule der Stadt Neuwied sowie den Filmtheaterbetrieben Weiler. Jeden Mittwochabend öffnet sich um 20 Uhr der Vorhang im Kino Schauburg für außergewöhnliche Filme, die bewegen, begeistern und zum Nachdenken anregen. Kinokarten können über eine Online-Buchung zur Sitzplatzreservierung auf www.kinoneuwied.de erworben oder an der Abendkasse gekauft werden.