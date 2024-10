Veröffentlicht am 2. Oktober 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Schnupperworkshops haben im Bildungsprogramm im Haus Felsenkeller eine vielfältige Tradition. „Reinschnuppern“ wie gutes Streiten geht, am 12. Oktober.

Für viele Themen fehlt den Menschen aktuell die Zeit und die Ruhe. Trotzdem kann man sich inspirieren lassen, neugierig sein und mit kleinen Wissenshäppchen Impulse aufnehmen und sich so weiterentwickeln. Dazu lädt das Bildungsprogramm immer wieder ein und mit „Komm, wir üben das Streiten – Konflikte & Streit lernen“ steht nun ein neuer Leckerbissen in den Startlöchern.

Jeder Mensch wird mit anderen Meinungen, Konflikten oder Abgrenzung konfrontiert: im Job, im privaten Umfeld und in Familie und Partnerschaft. Wer darin nicht geübt ist, kann viel zu Bruch gehen lassen. Die gute Nachricht: Streiten kann man erlernen. Zusätzlich kann bei gutem Streitverhalten sogar Nähe entstehen. Man lernt „Gegner*innen“ und sich selbst besser kennen und könnten gestärkt aus der Situation hervorgehen. Wie findet man dabei die richtigen Worte und kann auf sich selbst achten? Dieser Workshop ermöglicht einen kurzen Einblick und Impulse, wie das funktionieren kann.

Es wird um viele Fragen gehen, zu denen sich jede*r einbringen und etwas für sich mitnehmen kann. Warum ist »Streiten« oft so negativ besetzt? Habe ich je gelernt, mich »richtig« zu streiten? Was hält mich zurück? Vielleicht die Angst vor Verlust? Was läuft in meinen Konflikten gut oder schlecht?

Streiten gehört zur Entwicklung des Menschen und stärkt zwischenmenschliche Beziehungen. Eine Auseinandersetzung, in der zwei Personen anderer Meinung sind, hilft dabei sich auszutauschen und neue Sichtweisen kennenzulernen. Und auch die eigenen Grenzen und die des Gegenübers zu beachten. Wer dazu den Mut oder einen konkreten Anlass hat, übe in diesem Workshop das Streiten – denn es kann auch lustvoll und befreiend sein. Am Samstag, den 12. Oktober geht es von 9:30 bis 13 Uhr zur Sache. Die Gebühr beträgt 45 €. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.