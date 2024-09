Veröffentlicht am 23. September 2024 von wwa

STADT NEUWIED – „Einheitsbuddeln“ für mehr Biodiversität und Respekt – Mit Blumenzwiebeln die Neuwieder Innenstadt bunter machen

Nicht nur ans hier und jetzt denken, sondern auch schon an die Zukunft. Das ist der einfache Ansatz, der Umweltschützer dazu antreibt, sich für mehr Nachhaltigkeit zu engagieren. In genau diesem Sinne agiert auch die Initiative „Cleanup Neuwied“, die mit ihrer Aktionswoche rund um den „World Cleanup Day“ mehr als 700 Menschen in Neuwied dazu bewegt hat, sich aktiv an Müllsammelaktionen zu beteiligen. Um den Schwung aus diesem eindrucksvollen Erfolg mitzunehmen, steht am Donnerstag, 3. Oktober, – dem Tag der Deutschen Einheit – gleich die nächste Mitmachaktion an. Gemeinsam mit den „Starken Nachbarn“ des christlichen Friedensdienstes „EIRENE“ lädt die Cleanup-Gruppe ab 8:30 Uhr zum „Einheitsbuddeln“ für mehr Biodiversität und gegenseitigen Respekt ein. Rund um die Bushaltestellen „Blücherstraße“ und auf Grünflächen entlang der Engerser Landstraße sollen hunderte von Frühjahrsblühern gepflanzt werden.

Das „Einheitsbuddeln“ ist eine Aktion innerhalb der Interkulturellen Wochen. Noch bis zum 12. Oktober sind in Neuwied zahlreiche Angebote geplant, die sich um die Themen Respekt, Verständnis und Toleranz drehen und einen interkulturellen Austausch anregen wollen. Das gesamte Aktionsprogramm kann online unter www.neuwied.de/ikw2024abgerufen werden.

Foto: Die Grünflächen an der Engerser Landstraße sollen im kommenden Frühling von zahlreichen Frühjahrsblühern in ein buntes Blütenmeer verwandelt werden. Foto: Volker Schölzel