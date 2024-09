Veröffentlicht am 23. September 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Dem Landkreis Neuwied geht es ums Gemüt: Landkreis rückt Psyche in den Blickpunkt – Wochen der seelischen Gesundheit vom 1. bis 20.10.2024 – Landrat Hallerbach: „Hemmschwellen abbauen, Transparenz schaffen“

Raus aus der verschämten Tabuzone und mittenrein in die öffentliche Wahrnehmung – diese Stoßrichtung verfolgen die Wochen der seelischen Gesundheit vom 1. bis 20. Oktober 2024, die der Landkreis Neuwied mit der Psychiatriekoordinationsstelle des Gesundheitsamtes anbietet.

„Obwohl psychische Erkrankungen Volkserkrankungen sind, bestehen noch immer erhebliche Unsicherheiten und Vorbehalte. Vielen ist es unangenehm, über die eigenen Probleme zu sprechen und das kann sich wiederrum negativ auf die Erkrankung auswirken. Die Wochen der Seelischen Gesundheit tragen dazu bei, Hemmschwellen abzubauen und das Thema in die Gesellschaft zu tragen“, erläutert Landrat Achim Hallerbach die Motivation hinter dem Format.

So bieten die Aktionswochen die Möglichkeit, sich über die unterschiedlichen Facetten seelischer Gesundheit zu informieren und mehr über die vielfältigen Hilfsangebote im Landkreis zu erfahren.

Den Auftakt der Veranstaltungsreihe bildet ab 1. Oktober die Wanderausstellung „Seelentiefen“ in der ASD Tagespflege Im Rosengarten in Linz am Rhein. Die Präsentation entstand aus einem Fotoprojekt des Vereins „In Würde alt werden e.V.“ zum Thema „Alter und seelische Traumata“. Die Menschen, die sich dafür zur Verfügung stellten, berichten von ihren Erfahrungen, von ihren „Lebensspuren“. Deutlich sind die Spuren zu sehen, die das Leben in den Gesichtern hinterlassen hat. Beim Betrachten wird klar: Die abgebildeten Menschen sind nicht „einfach nur alt“. Sie bringen ein ganzes Leben mit – gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen. Sie fordern zum Hinsehen, zum Zuhören und zum Reden auf. In ihrer Vielfalt dokumentieren sie, dass es „das Alter“ nicht gibt – und schon gar keine einfache Lösung dafür, in Würde alt zu werden. Nach der Vernissage am 1. Oktober kann die Ausstellung vom 2. Oktober bis einschließlich 22. Oktober während der üblichen Öffnungszeiten besichtigt werden.

In der Folge werden rund um die Thematik psychischer Erkrankungen über 20 Veranstaltungen, die alle Generationen ansprechen, über das ganze Kreisgebiet verteilt stattfinden. Die Angebotspalette reicht unter anderem vom Fachvortrag „Gewalt gegen obdachlose Menschen“ und eine Schreibwerkstatt „Vorsorgende Verfügungen“ über Entspannung und Mentaltraining für Kinder und Jugendliche und eine Veranstaltung zur Sensibilisierung für Mobbing bis hin zum Gedächtnistraining.

Einen Gesamtüberblick bietet die Broschüre „Wochen der seelischen Gesundheit im Landkreis Neuwied“, die unter dem Link www.kreis-neuwied.de/wdsg abgerufen werden kann.