Veröffentlicht am 23. September 2024 von wwa

MEHREN – 75 Jahre Gem. Chor Mehren, WIR sind stolz darauf

1949 – 2024 – wir feiern 75. Geburtstag. Das ist ein wunderbarer Grund, vielen treuen Wegbegleiter zu danken und zu einem Chorjubiläum einzuladen.

Schon seit Anfang des Jahres begannen die Planungen zu unserem Jubiläum. Am Sonntag war es dann soweit, wir konnten viele, viele Gäste begrüßen, die unserer Einladung gefolgt waren. Darunter auch noch zwei von vier Gründungsmitglieder: Giesela Molly und Gerd Schnabel.

Das Gemeindehaus war festlich geschmückt, die Kaffeetafel vorbereitet, Waffeln wurden nonstop gebacken, alles stand bereit. Die Frauen vom Gem. Chor, unter dem Dirigat von Veronika Scholz, die auch die Gesangsstücke anmoderierte, begrüßten ihre Gäste mit einigen Liedern, bevor Ines Badermann mit Elvire Seeger die Begrüßung und weitere Moderation übernahmen. Unter den Gästen waren der Ortspfarrer Bernd Melchert, die Bürgermeister von Mehren, Fiersbach, Hirz Maulsbach und Kraam, Vertreter des Schützenvereins Maulsbach, auch einige Landfrauen konnten wir begrüßen. Bewohner des Seniorenheim Sonnenhang waren mit Frau Giehl und ihrem Pflegepersonal gekommen. Alle übermittelten uns herzliche Glückwünsche, lobten unsere Chorgemeinschaft und wünschten uns viele weitere musikalische Jahre.

Der Saal vom Gemeindehaus füllte sich mehr und mehr, bald musste noch mehr Sitzgelegenheiten geschaffen werden. Wie schön war das, welche Wertschätzung…..

Nach den Grußreden ging es mit musikalischen Leckerbissen weiter. So hatten wir einige Wegbegleiter eingeladen, unseren Nachmittag mitzugestalten. Das Gesangtrio „Donnabella“, die immer noch ab und zu mit Gerd Schnabel Gesangproben haben, trugen uns einige Lieder aus ihrem Repertoire vor. Das Duo Klarakkord, mit unserem Ehrenvorsitzender Robert Haas am Akkordeon und Kerstin Fischer mit der Klarinette spielten uns u.a. Klezmer Melodien. Die Flötengruppe unter der Leitung von Ute Klevesahl trugen bekannte Weisen vor.

Thora und Veronika Scholz erheiterten unsere Gäste mit einem musikalischen Sketch „Hit the road Jack“, heute immer noch aktuell.

Aber wir konnten auch einige langjährige Mitglieder ehren. Ehrungen vom Gem. Chor Mehren:

60 Jahre Mitgliedschaft: Brigitte Knichel, Dickenschied; 50 Jahre Mitgliedschaft: Petr Fronzetti, Mühlheim, Annette Müller, Eitorf, Marion Nägelkrämer, Hirz Maulsbach, Anke Schnabel-Achten, Mehren, Liane Schumacher, Weyerbusch; 40 Jahre Mitgliedschaft: Helgard Werkhausen, Altenkirchen

Ehrenmitglieder wurden: Hannelore Marenbach, Fiersbach, Elvire Seeger, Stürzelbach, Christa Seifen, Rettersen.

Unsere Chorjubiläum nahmen wir auch zum Anlass, eine bleibende und sichtbare „Erinnerung“ daran zu schaffen. Wir ließen eine Sitzbank herstellen, die weihten wir natürlich auch am Jubiläumstag ein, denn: wo man singt, da lass dich nieder…… Diese Bank wird in der nächsten Zeit einen schönen, für ALLE gut zu erreichenden Platz in der Ortsgemeinde Mehren bekommen und wir laden herzlich ein, sich dort mal auszuruhen, zu entspannen, die Seele baumeln zu lassen, sich das schöne Mehrbachtal anzuschauen, einfach in Ruhe genießen, oder mal ein Lied zu summen/singen … Vielleicht ist sie eine gute Möglichkeit ins Gespräch zu kommen, oder mal vom Alltagsstress Abstand zu finden.

Den musikalischen Teil den Nachmittages beendeten wieder die Frauen vom Gem. Chor. Aber nach Hause ging es noch nicht. Die Gäste verweilten gerne noch im Gemeindehaus, plauderten, tauschten Erinnerungen aus. Vielen lieben DANK an alle, die gekommen sind, für die Glückwünsche und Geschenke. Auch ein besonderes DANKESCHÖN an die vielen Helfer, ohne sie wäre so ein Nachmittag nicht möglich: DANKE! Text: Sieglinde Schmidt – Fotos: Diana Wachow