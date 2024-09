Veröffentlicht am 22. September 2024 von wwa

RENGSDORF – Erneute Sachbeschädigung an Kirche in Rengsdorf

Zwischen Samstagabend, ca. 18:00 Uhr und Sonntagmorgen, ca. 08:00 Uhr kam es erneut zu einer Sachbeschädigung an der Katholischen Kirche in Rengsdorf im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße. Unbekannte warfen mit einem Stein gegen das Fenster, sodass dieses beschädigt wurde. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei