Veröffentlicht am 21. September 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Diebstahl in Altenkirchen

Am Freitag, 20. September 2024, im Zeitraum zwischen 01:00 und 11:30 Uhr wurden von einem Grundstück in der Parkstraße in Altenkirchen mehrere Solarleuchten entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen. Quelle: Polizei