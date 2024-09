Veröffentlicht am 21. September 2024 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Verkehrsunfallflucht in Bad Hönningen, in der Ariendorfer Straße

Freitag, im Tatzeitraum zwischen 06 Uhr und 19 Uhr, kam es in der Ariendorfer Straße, Höhe Hausnummer 17, zu einer Unfallflucht, die höchstwahrscheinlich durch einen LKW verursacht wurde. Der Bewohner der Anschrift hatte eine Beschädigung an seiner Hauswand und an der Dachrinne des Gebäudes festgestellt. Hinweise zum flüchtigen Fahrer und Fahrzeug nimmt die Polizei Linz entgegen. Quelle: Polizei