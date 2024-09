Veröffentlicht am 20. September 2024 von wwa

DIERDORF – Schwerer Verkehrsunfall zwischen einem PKW- und einem Motorradfahrer auf der B 413

Ein 17jähriger Motorradfahrer befuhr die Bundesstraße 413 aus Richtung Herschbach kommend in Richtung Dierdorf. Im Einmündungsbereich zur Landesstraße 267 missachtete eine 57jährige PKW-Fahrerin, die von der Landesstraße nach links auf die Bundesstraße abbiegen wollte, die Vorfahrt des Motorradfahrers. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Nach dem jetzigen Kenntnisstand der Polizei besteht keine Lebensgefahr. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Das Motorrad und der PKW sind durch Abschleppdienste von der Unfallstelle entsorgt worden. Quelle: Polizei