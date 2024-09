Veröffentlicht am 20. September 2024 von wwa

LUDWIGSHAFEN – Diebstahl eines roten Motorrads in Ludwigshafen

Donnerstagmorgen, 19. September 2024, im Zeitraum zwischen 08 Uhr und 10:45 Uhr verlor ein 22-Jähriger in einer Schule in der Franz-Zang-Straße den Schlüssel seines Motorrads. Bei umgehender Nachschau stellte er fest, dass das Motorrad entwendet wurde. Das Motorrad der Firma „Honda“ hat eine auffällige rote Lackierung mit einem weiß/blauen Streifen an der Front.

Wer hat den Diebstahl gesehen und kann den Täter beschreiben? Wem ist das Motorrad nach der Tat aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um ihr Zweirad vor Diebstahl zu schützen: – Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst in einem verschlossenen Raum ab. Wenn Sie Ihr Zweirad im Freien abstellen müssen, suchen Sie eine belebte Gegend und einen gut beleuchteten Abstellplatz. -Sichern Sie Ihr Fahrzeug mit einem stabilen Schloss. Den besten Schutz bieten stabile Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Achten Sie beim Kauf auf eine gute Qualität. – Schließen Sie Ihr Zweirad an einem festen Gegenstand an. Stellen Sie hierbei sicher, dass das Fahrzeug nicht einfach weggehoben werden kann. – Auch elektrische Sicherungen, wie eine Wegfahrsperre oder eine Diebstahlwarnanlage, können ihr Fahrzeug vor Diebstahl schützen. – Mit einem GPS-Tracker können Sie im Falle eines Diebstahls ihr Zweirad orten. Wichtig: Machen Sie sich nicht alleine auf die Suche, sondern verständigen Sie im Falle eines Diebstahls immer die Polizei! Weitere Informationen zum Thema sowie den Info-Flyer „Räder richtig sichern“ finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/dieb stahl-von-zweiraedern/. Quelle und Foto: Polizei