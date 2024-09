Veröffentlicht am 20. September 2024 von wwa

LOHNSFELD – Verletztes Reh an Unfallstelle auf der L 401 zurückgelassen

In der Nacht auf Freitag ist eine Person nach einem Wildunfall auf der L 401 einfach weitergefahren und hat ein verletztes Reh zurückgelassen. Gegen 1:15 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer der Polizei das verletzte Tier zwischen Langmeil und Lohnsfeld auf der Landstraße. An der Unfallstelle wurden an der Leitplanke zudem frische blaue Lackspuren sowie ein Spiegelglas der Marke Skoda festgestellt. Die Ermittlungen zu dem Unbekannten laufen. Das noch lebende Reh musste vor Ort von weiterem Leiden erlöst werden. Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. Quelle: Polizei