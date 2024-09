Veröffentlicht am 22. September 2024 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Land stärkt Unternehmen und Beschäftigte im Wandel

In einer Aktuellen Stunde debattierte der rheinland-pfälzische Landtag über den sich wandelnden Arbeitsmarkt im Zuge der Transformation. Arbeits- und Transformationsministerin Dörte Schall betonte in der Debatte, dass die tiefgreifenden Veränderungen durch Digitalisierung, Künstliche Intelligenz oder ökologische Transformation große Chancen bieten, aber auch erhebliche Herausforderungen mit sich bringen. Die Landesregierung unterstütze Unternehmen und Beschäftigte im Transformationsprozess durch zentrale Angebote wie die Transformationsagentur, die Transformationsbegleitung sowie die verschiedenen Arbeitsmarktinitiativen.

„Unser Ziel ist es, den Menschen im Land genau die Unterstützung zu geben, die sie brauchen, um den Wandel erfolgreich bewältigen zu können“, sagte Schall und hob die Arbeit der Transformationsagentur Rheinland-Pfalz hervor, die als zentrale Anlaufstelle für Beschäftigte und Unternehmen fungiert. „Die Transformationsagentur macht die oft abstrakten Transformationsprozesse greifbar, indem sie die Frage beantworten hilft: Was bedeutet der Wandel ganz konkret für meinen Arbeitsplatz, meine berufliche Zukunft oder mein Unternehmen?“

Die Ministerin wies in diesem Zusammenhang auf die wichtige Rolle der Transformationsbegleiterinnen und -begleiter hin, die den Menschen vor Ort intensive Unterstützung bieten. „Viele Beschäftigte benötigen im Wandel mehr als nur eine kurze Beratung – sie brauchen ein echtes Coaching, das auf sie persönlich zugeschnitten ist“, so Schall. Die Landesregierung fördere nicht nur die Beratung zu passenden Qualifizierungsmaßnahmen, sondern unterstütze diese auch finanziell. So werden über den aus ESF+- und Landesmitteln finanzierten QualiScheck bis zu 60 Prozent der Weiterbildungskosten übernommen. Allein im Jahr 2023 haben 1.500 Menschen in Rheinland-Pfalz dieses Förderangebot in Anspruch genommen.

Die Ministerin hob in ihrer Rede die Bedeutung einer starken Industrie in Rheinland-Pfalz hervor, die als Motor für Innovation und Fortschritt fungiere: „Eine starke Industrie schafft hochwertige Arbeitsplätze mit guten Löhnen und trägt damit zur wirtschaftlichen Stabilität bei.“ Schall betonte allerdings auch die Verantwortung der Unternehmen, in ihre Beschäftigten zu investieren. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sei dies entscheidend für die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit. Das Land unterstütze die Betriebe hierbei unter anderem durch die Förderung der betrieblichen Weiterbildung und die Kofinanzierung von Angeboten wie dem Regionalen KI-Zukunftszentrum des Bundesarbeitsministeriums.

Schall wies auch darauf hin, wie wichtig erfolgreiche Transformationsprozesse für den gesellschaftlichen Zusammenhalt seien. „Transformation kann nur gelingen, wenn Politik, Unternehmen und Beschäftigte gemeinsam an einem Strang ziehen. Denn klar ist: Wir stehen der Transformation nicht machtlos gegenüber. Die Möglichkeit, den eigenen beruflichen Weg selbstbestimmt gestalten zu können, gibt den Menschen Sicherheit und stärkt zugleich das Vertrauen in unsere Demokratie. Hierzu tragen wir als Land mit unseren Beratungs-, Unterstützungs- und Förderangeboten gerne bei“, so Schall.