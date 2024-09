Veröffentlicht am 22. September 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Lesespaß in der StadtBibliothek entdecken – 680 stolze Erstklässler in Neuwied erhalten Leseausweise

Wer lesen und schreiben lernt, dem öffnet sich eine ganze Welt voller Geschichten und die Möglichkeit, spannende Themen selbst zu ergründen. 680 Erstklässler sind zu Schuljahresbeginn in Neuwied in das Abenteuer „Lesenlernen“ gestartet. Um sie von Beginn an zu motivieren und die Begeisterung für Bücher zu fördern, hat sich die Stadt Neuwied etwas einfallen lassen. Seit letztem Jahr erhalten alle Schülerinnen und Schüler der 1. Klassen im Stadtgebiet zum Schulbeginn ein besonderes Geschenk: einen Gutschein für einen kostenlosen Leseausweis der StadtBibliothek. Über 8.000 Kinder- und Jugendbücher warten dort darauf, entdeckt zu werden.

Die StadtBibliothek im „Historischen Rathaus“, Pfarrstraße 8, ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Besuch lohnt sich nicht nur für neugierige Erstklässler: Auch für Erwachsene bietet die Bibliothek über 6.000 Romane und mehr als 10.000 Sachbücher. Hörbücher, Tonies, DVDs und Gesellschaftsspiele warten nur darauf, ausgeliehen zu werden. Die „Onleihe Rheinland-Pfalz“ erweitert das Angebot um eine Internetplattform, auf der Filme, Hörbücher und digitale Inhalte über den Bibliothekszugang leihbar sind. So fasziniert das Abenteuer Lesen im besten Fall ein Leben lang. Alle Kinder, die ihren Ausweis noch nicht benutzt haben, lädt Bürgermeister Peter Jung ein, es auszuprobieren: „In den kommenden Jahren lernt ihr etwas sehr Kostbares: Lesen und Schreiben. Wer das beherrscht, kann fast alles lernen. Stöbert gerne einmal durch die Regale unserer StadtBibliothek. Dort gibt es ganz viele tolle Bücher zu entdecken.“

Auch die 80 neuen Schülerinnen und Schüler der Geschwister-Scholl-Schule in Neuwied haben ihre Leseausweise in Empfang genommen. Bei ihrer Einschulung waren Bürgermeister Peter Jung und Sandra Thannhäuser, Leiterin des städtischen Amts für Schule und Sport, zu Gast. „Es war eine sehr schöne und abwechslungsreiche Feier. Die 2. und 3. Klassen haben mit vielen musikalischen Beiträgen dafür gesorgt, dass die neuen Erstklässler einen feierlichen Empfang bekommen,“ lobt Bürgermeister Peter Jung das Engagement der Schulgemeinschaft. Die gekonnte Moderation des Programms hatten Schulleiterin Claudia Bartels und ihre Stellvertreterin Celia Zovak übernommen.

Foto: Amtsleiterin Sandra Thannhäuser und Bürgermeister Peter Jung ermutigen Erstklässler, ihren Leseausweis rege zu nutzen. (Foto: Teofil Abu-Mansur)