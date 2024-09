Veröffentlicht am 21. September 2024 von wwa

PRACHT – Ehrenamtsengagement in der Birkenbach-Aue – Naturtage auch in diesem Jahr im Oktober beim Kloster Hassel

Auch in diesem Jahr finden in der Birkenbach-Aue beim Kloster Hassel die Naturtage statt – vom 02. bis 7. Oktober. Der organisierende Förderkreis des Klosters heißt gerne alle freiwilligen Helferinnen und Helfer dazu willkommen. In den vergangenen Jahren konnten die ehrenamtlich Helfenden in der Bachaue die traditionelle, artenreiche Kulturlandschaft durch verschiedene Renaturierungsmaßnahmen wieder herstellen. Daran will der Förderkreis anknüpfen, da nur durch stetiges Wirken die Bachaue vor der Verbuschung bewahrt und der Bestand an seltenen Pflanzen und Tieren – u.a. die wilden Orchideen, Gelbbauchunken und Feuersalamander – erhalten werden kann.

An den Abenden schenkt das Kloster die traditionellen Klostergespräche mit Ew. Dhamma Mahatheri. Themenbereiche der alltagsnahen Achtsamkeitsschulung, lebensnahe Werteorientierungen und buddhistisches Lebenswissen kommen dabei zur Geltung.

Auch in diesem Jahr ist ein sehr aktueller Beitrag in Form eines Vortrags integriert: Am Sonntag, 6. Oktober um 16.00 Uhr begrüßen wir Dr. Syal Kumar von der Klinik für Naturheilkunde und Integrative Medizin der Kliniken Essen – Mitte im Kloster. Er hält einen Vortrag mit dem Thema „Die Behandlung von chronischer Müdigkeit mit traditioneller indischer Medizin – Ayurveda“.

Über den Tag werden Mahlzeiten in der Bachaue im Freien gereicht. Bei Teilnahme am ehrenamtlichen Wirken in der Bachaue, die auch stunden- oder tageweise möglich ist, wird eine vorherige Anmeldung –wenn es möglich ist- erbeten, damit sich die ebenfalls ehrenamtlich betreute Küche besser darauf einstellen kann. Festes und wasserfestes Schuhwerk wird empfohlen. Weitere Infos unter Tel. 02682/966875 und bei Dieter Born, Tel. 0171-2662831.