Veröffentlicht am 22. September 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Fairtrade im Fokus beim Stiftungsfest in Altenkirchen

Das Fest der Stiftung des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen, das am 17. September in Altenkirchen stattfand, stand in diesem Jahr ganz im Zeichen von Fairtrade: Dr. Hans-Georg Hansen aus Andernach, Referent für Fairtrade Deutschland, gab den rund 60 Interessierten im Theodor-Maas-Haus fundierte Einblicke in Grundlagen, Prinzipien und Arbeitsweise des Fairen Handels. „In meinen Augen ist der Faire Handel eine der wichtigsten Säulen einer glaubwürdigen Entwicklungszusammenarbeit auf Augenhöhe“, so der Richter a.D., der sich freute, in der Fairtrade-Stadt Altenkirchen im Rahmen der Fairen Woche 2024 seine Einsichten weiterzugeben.

Der Vorsitzende der Stiftung des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen, Pfarrer und Professor Michael Klein, der durch den Abend führte, hatte zudem die Aufgabe, das Stiftungsratsmitglied Paul Seifen aus Flammersfeld zu verabschieden, der aus Altersgründen ausscheidet. Seifen war als ehemaliger Verwaltungsamtsleiter des Kirchenkreises federführend für die Finanzen der Stiftung verantwortlich und wurde unlängst mit der Landesverdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz für sein umfassendes ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.

Ina Löhr, die stellvertretende Vorsitzende der Kirchenkreis-Stiftung, moderierte die Vorstellung von elf ganz unterschiedlichen Projekten, die insgesamt mit einem Volumen von 3.500 Euro gefördert wurden. Darunter waren etwa ein Inklusionsparcours des Diakonischen Werkes, neue Medien für die Bücherei in Altenkirchen, ein Keyboard für die Kirchengemeinde Almersbach oder auch die Ausstattung eines Kuschelraums der Evangelischen Kindertagesstätte in Kirchen.

Über die Stiftung: Die unselbstständige kirchliche Stiftung des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen wurde 2009 gegründet. Zweck der Stiftung ist die materielle und ideelle Unterstützung der kirchlich-diakonischen Arbeit des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen und seiner Kirchengemeinden. Dabei wird der Stiftungszweck durch die Unterstützung der Verkündigung, Seelsorge und Diakonie und hier insbesondere durch die Unterstützung der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Senioren verwirklicht. Fotos: Erhard Waßmuth, Kirchenkreis