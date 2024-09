Veröffentlicht am 21. September 2024 von wwa

BETZDORF – Besucherfahrt in den Landtag nach Mainz mit MdL Wäschenbach

Am Freitag begleitete Wahlkreisabgeordneter Michael Wäschenbach (CDU) erneut eine weitere politische Bildungsfahrt in den Landtag nach Mainz. Eine Führung durch den Plenarsaal, das Deutschhaus und ein gemeinsames Mittagessen standen ebenso auf dem Programm wie die Möglichkeit, die Stadt Mainz mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten zu besuchen.

Die Gäste des langjährigen Landtagsabgeordneten zeigten beim Gespräch mit dem heimischen Politiker besonderes Interesse am Geschehen in der Region. Erneut nahm hier die medizinische Versorgung angesichts der jüngsten Entwicklungen in Sachen „Krankenhäuser“ einen breiten Raum ein. „Ich habe bereits in den vergangenen Jahren immer mehr vor einer Ausdünnung der medizinischen Versorgung gewarnt und jetzt spitzt sich die Lage noch mehr zu. Es muss umgehend gehandelt werden und alle Verantwortlichen müssen ein tragfähiges, transparentes und nachhaltiges Konzept entwickeln, um die Versorgung auch in Zukunft sicherzustellen“, so Wäschenbach. Viele Gäste hatten auch Fragen bezüglich der Infrastruktur und insbesondere zu der Beigeordnetenwahl vom 3. September. „Diese Beigeordnetenwahl ist beispiellos“, sagte Wäschenbach, nachdem er kurz noch einmal die Hergänge des Abends geschildert hatte. Foto: