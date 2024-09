Veröffentlicht am 20. September 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Erfolgreicher Start des BC Altenkirchen in die Saison

Am Samstag, den 14. September, startete die Seniorenmannschaft des Badminton Club Altenkirchen erfolgreich in die Saison. Es konnte ein 5:3 Sieg gegen SV Vettelschoß erzielt werden.

Das erste Herrendoppel, gespielt von Nicky Abegunewardene und Colin Thiel, wurde in zwei Sätzen gewonnen. Ebenso konnten Colin Thiel im ersten Herreneinzel, Alwina Boiko im Dameneinzel sowie Desiree Kinner und Nicky Abegunewardene im Mixed souverän ihre Stärke demonstrieren und holten entscheidende Punkte für den BC Altenkirchen. Im zweiten Herrendoppel lieferten sich Robin Krämer und Daniel Berker ein spannendes Spiel mit ihren Gegnern. Der erste Satz konnte 21:19 gewonnen werden, während der zweite Satz mit 16:21 an Vettelschoß ging. Im letzten und alles entscheidenden Satz gaben beide Mannschaften alles um den Punkt zu ergattern, jedoch verlor der BCA knapp mit 25:27 in der Verlängerung. Ähnlich ging es im zweiten Herreneinzel bei Robin Krämer und im dritten Herreneinzel Daniel Berker zu. Beide mussten sich im dritten Satz geschlagen geben.

Der BC Altenkirchen hatte mit einem 5:3 Sieg einen erfolgreichen Start mit ebenbürtigen und knappen Spielen, welche die Vorfreude und das Selbstbewusstsein für die kommenden Begegnungen verstärkt hat.

Das nächste Spiel findet am 12.Oktober in Altenkirchen gegen TV Nassau statt. Bis dahin trainiert die Mannschaft noch fleißig, um im nächsten Dreisatzkampf die Oberhand zu gewinnen. Zuschauer sind wie immer herzlich willkommen.

Foto: Hinten von links: Desiree Kinner, Nicky Abegunewardene, Lena Siemens und Alwina Boiko – Vorne von links: Robin Krämer, Colin Thiel und Daniel Berker