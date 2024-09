Veröffentlicht am 20. September 2024 von wwa

GEBHARDSHAIN – Ernährung im Alter: lecker und nährstoffreich

Mit steigendem Lebensalter verändert sich einiges, auch was das Essen und Trinken angeht. Welche Nährstoffe sind besonders wichtig? Brauche ich Nahrungsergänzungsmittel, damit ich gut versorgt bin? Diese und weitere Fragen werden in einem Vortrag der Vernetzungsstelle Seniorenernährung Rheinland-Pfalz am Mittwoch, 25. September, beantwortet. Beginn ist um 17 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses in Gebhardshain (Rathausplatz 1). Hierzu lädt die Kreisverwaltung gemeinsam mit dem Kreisseniorenbeirat ein. Theresa Lehnen vom Fachzentrum Ernährung Rheinland-Pfalz/Vernetzungsstelle Seniorenernährung Rheinland-Pfalz referiert an diesem Abend. Sie gibt Tipps für die Umsetzung einer genussvollen und gleichzeitig gesundheitsförderlichen Ernährungsweise im Alltag. Die Teilnahme ist kostenlos.