Veröffentlicht am 21. September 2024 von wwa

KOBLENZ – Energieschub: Gewinner stehen fest – 261 Vereine haben teilgenommen – evm stellt insgesamt rund 30.000 Euro für den guten Zweck zur Verfügung

Die Vereinsförderaktion „Energieschub“ der Energieversorgung Mittelrhein (evm) ist zu Ende. 261 Vereine und Organisationen aus der Region hatten teilgenommen und um einen finanziellen Zuschuss für ihre Projekte gekämpft. Ob Schulausstattung, Mannschaftskleidung oder Hilfe beim Tierschutz: Die Breite der Anfragen war enorm. „Wir führen die Aktion nun schon zum vierten Mal durch und merken, dass diese Unterstützung wirklich gebraucht wird“, erklärt evm-Sprecher Marcelo Peerenboom. „Die Teilnehmer setzen sich mit Herzblut für ihre Projekte und die Region ein – das unterstützen wir als kommunales Unternehmen natürlich gerne. Wir setzen uns das ganze Jahr über durch Spenden und Sponsorings für die Vereinslandschaft vor Ort ein. Das Besondere beim Energieschub ist aber, dass hier die Allgemeinheit bestimmt, an wen wie viel Geld geht.“ 75.377 Stimmen konnten die Teilnehmer für ihre Projekte sammeln. Die haben den Ausschlag zur Platzierung auf der Bestenliste gegeben und damit auch für die Höhe der Gewinnsumme. Die ersten 20 Plätze teilen sich gestaffelt insgesamt 18.000 Euro, wobei die ersten Plätze am höchsten dotiert sind.

Den ersten Platz mit einem Preisgeld von 3.000 Euro konnte sich das Fördererwerk St. Georg e.V. sichern. Der Verein betreibt das Pfadfinderlager Brexbachtal, das mit über 30.000 Übernachtungen im Jahr eine der größten naturnahen Flächen dieser Art in Deutschland ist. Das Geld will der Verein nutzen, um die autarke Strom- und Wasserversorgung des Brexbachtals zu erneuern. 2.500 Euro gab es für Platz zwei, das Tierheim Ransbach-Baumbach Glückshunde e.V., die damit die Innenreinrichtung der Tierzimmer im neu gebauten Tierheim finanzieren möchte. Über Platz drei und 2.000 Euro freut sich die Feuerwehr Heilberscheid. Das Geld soll in einen neuen Mannschaftstransportwagen fließen. „Wir gratulieren den Gewinnern, aber auch allen anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Sie alle leisten mit ihrem Engagement Großartiges für die Region und machen sie lebenswerter. Diese positive Power unterstützen wir gerne“, so Peerenboom.

Teilnahmeprämie für alle

Die Platzierungen vier bis zwanzig sind mit einem Betrag von 1.500 Euro bis 250 Euro dotiert. Allerdings sei man bei der evm so begeistert von der hohen Teilnehmerzahl und dem großen Engagement beim Wettbewerb, dass es eine zusätzliche Überraschung gibt. Marcelo Peerenboom: „Keiner soll leer ausgehen. Wir wollen daher allen Vereinen, die sich beworben haben, zumindest einen kleinen Energieschub geben und sie unterstützen. Daher erhalten alle weiteren eine Teilnahmeprämie von 50 Euro.“ 261 Vereine, Institutionen und Projekte wurden seit dem Ende Juli auf der Onlineplattform evm.de/energieschub registriert, sodass die evm zusammen mit den Preisgeldern rund 30.000 Euro für den guten Zweck vergibt.