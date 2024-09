Veröffentlicht am 29. September 2024 von wwa

HEUPELZEN – Leben mit Demenz

Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen laden ein zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „Demenz“. Der krankheitsbedingte Verlust von Leistungen des Gehirns betrifft immer mehr Menschen. Nach einem Bericht der WHO wurden im März 2023 weltweit 55 Millionen Erkrankte gezählt. Es beginnt oft mit Gedächtnislücken und Stimmungsschwankungen, führt zum Sprachverlust und dem Verlust der im Leben erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Am Donnerstag, 17. Oktober berichtet Marion Merfert um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Heupelzen über ihre Erfahrungen mit der Krankheit. Anmeldung bis 7. Oktober bei Marion Merfert Tel.: 0171/9201573