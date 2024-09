Veröffentlicht am 22. September 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – 23. Westerwälder Literaturtage – Samstag, 28. September 2024, 16 Uhr im Haus Felsenkeller – Özge Inan liest aus ihrem Debutroman „Natürlich kann man hier nicht leben“

Am 28. September um 16 Uhr wird die junge Autorin Özge Inan in Altenkirchen im Haus Felsenkeller aus ihrem Debütroman „Natürlich kann man hier nicht leben“ lesen. Die Veranstaltung findet im Rahmen der 23. Westerwälder Literaturtage statt. Dass das diesjährige Motto „Sterne des Südens“ des Literaturfestivals nicht nur wohliges Urlaubsgefühl verheißt, sondern sich auch mit drängenden Fragen der Migrationspolitik befasst, bewies jüngst die Veranstaltung mit Fatih Çevikkollu, der aus seinem Buch „Kartonwand“ las, in dem es im Wesentlichen um die türkische Arbeitsmigration geht.

Özge Inan beschäftigt sich in ihrem Buch nun auch mit der politisch motivierten Flucht aus der Türkei. Sie erzählt in „Natürlich kann man hier nicht leben“ die Geschichte der 15jährigen Nilay und ihrer aus der Türkei geflohenen Eltern Selim und Hüyal. Während diese den brutalen türkischen Militärputsch 1980 in Istanbul miterlebten und nach jahrelangen Repressionen durch die Militärdiktatur nach Deutschland flohen, zieht es die in Deutschland geborene Nilay zurück in die Türkei. Wochenlang verfolgt sie die Nachrichten vom Taksim-Platz und verzweifelt an der Gleichgültigkeit ihrer Eltern, die das Geschehen in der Türkei recht abgeklärt zur Kenntnis zu nehmen zu scheinen. Hier in Deutschland fühlt Nilay sich ohnmächtig gegenüber den Ungerechtigkeiten in der Türkei. Sie fühlt: von hier aus kann sie nichts tun.

Mit großer Dringlichkeit und Hellsicht erzählt Özge İnan die Geschichte einer Familie, die nicht aufgibt. Eine Geschichte von Freundschaft und Verrat, von Liebe und Wut. Özge İnan, geboren 1997 in Berlin, studierte Jura und arbeitete danach als Journalistin und Kolumnistin. Nach Stationen beim ZDF Magazin Royale und der Süddeutschen Zeitung schreibt sie inzwischen vor allem für den Freitag.

Der Vorverkauf läuft bereits: Gebührenfreie Tickets für 15 € sind erhältlich in allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen. Bei Internetbestellungen über ticket-regional.de können evtl. Gebühren für Zahlungsverkehr und Versand anfallen. Wer keine Vorverkaufsstelle in der Nähe aufsuchen kann, bekommt auf Wunsch die Karten gebührenfrei auf Rechnung von der Programmleiterin zugeschickt: Telefon 02742 1874 (der buchladen Wissen) oder Mail an buchladenwissen@web.de. An der Abendkasse kosten die Karten, wenn noch verfügbar, 18 €.