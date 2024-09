Veröffentlicht am 20. September 2024 von wwa

BIRNBACH – Birnbach feiert ein großes Fest und die Kita Villa Kunterbunt war auch dabei!

Nach einer langen Planungsphase war es am Samstag soweit. In Birnbach wurde von den ortsansässigen Vereinen, dem Gemeinderat, der ev. Kirche und auch der Kita ein Fest rund um die Kirche gefeiert. Bei bestem Wetter wurde mit einer Andacht gestartet. Für das leibliche Wohl war gesorgt und auch an Spiel und Bastelangeboten haperte es nicht.

Gemeinsam mit dem Verein „Wir in Birnbach“ und der Kita „Villa Kunterbunt“ gab es einen Stand, an dem Waffeln verkauft wurden und einen weiteren, wo Handpuppen aus Socken gebastelt werden konnten. Zudem gab es ein Theaterstück „Die Drachen und der verborgene Schatz“, welches gemeinsam mit Alfred Stroh und Carolin Jonitat, in der Kita aufgeführt wurde. Einen Schatz in Form von bunten Edelsteinen konnten die Kinder schließlich selbst im Sandkasten der Kita aufspüren. Es war ein toller Tag, der wieder einmal gezeigt hat wie wichtig und bereichernd funktionierende Netzwerkarbeit ist.