ALTENKIRCHEN – Sopranistin der Bayreuther Festspiele im KulturSalon

Am Sonntag, 22. September um 18 Uhr darf sich das Publikum auf das Johann-Strauss-Orchester Wiesbaden freuen, das sich mit stimmungsvollen Konzerten mit Werken von Johann Strauss und seinen Zeitgenossen wie Franz von Suppè, Carl Michael Ziehrer, Jacques Offenbach etc. einen Namen gemacht hat, der weit über die Grenzen der hessischen Landeshauptstadt hinausreicht.

Einen besonderen Höhepunkt des Konzertes bildet der Auftritt der international bekannten Sopranistin Betsy Horne. Sie begann ihre sängerische Laufbahn am Staatstheater Wiesbaden und am Landestheater Coburg und feiert inzwischen international an großen Opernhäusern Erfolge, vor allem in den großen Sopranpartien von Richard Wagner und Richard Strauss. In den vergangenen zwei Spielzeiten war sie bei den Bayreuther Festspielen engagiert. Auch für die Operette ist ihre Stimme prädestiniert: 2021 erschien die erste Komplettaufnahme von Kálmáns «Gräfin Mariza» als Live-Mitschnitt mit dem Bayerischen Rundfunk mit ihr in der Titelpartie.

Dirigiert wird das Konzert von Peter Zelienka, der dem Johann-Strauss-Orchester Wiesbaden seit vielen Jahren als Dirigent und Violinist verbunden ist. Er studierte in Prag und ist Mitglied des hr-Sinfonieorchesters. In den letzten Jahren hat er mit seinem schwungvollen und charismatischen Dirigat maßgeblich zum Erfolg des Johann-Strauss-Orchesters Wiesbaden beigetragen.

Durch das Programm des Abends führt mit Fachkenntnis und einer Prise Humor Claudia Grundmann, die sich als Moderatorin bereits in der Alten Oper Frankfurt, dem Markgräflichen Opernhaus Bayreuth und der Elbphilharmonie Hamburg einen Namen gemacht hat.

So. 22. September 2024; Beginn: 18 Uhr; Einlass: 16:30 Uhr; Ort: KulturSalon Glockenspitze, Im Sportzentrum 8, 57610 Altenkirchen; Eintritt: VVK ab 36€; ABK 41€; Tickets unter www.kultur-felsenkeller.de , Tel.: 02681 7118 im Kulturbüro in der Marktstraße 30 in Altenkirchen, sowie bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen.