Veröffentlicht am 19. September 2024 von wwa

HORHAUSEN – Verkehrsüberwachungsmaßnahmen in Horhausen (WW)

Mit dem Ziel, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen und die Unfallzahlen zu reduzieren, sind am Donnerstagvormittag durch Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei in der Rheinstraße in Horhausen (WW) Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durchgeführt worden. Die Geschwindigkeitskontrollen verliefen erfreulich. Lediglich ein Verkehrsteilnehmer ist mit einer erhöhten Geschwindigkeit (66 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften) gemessen worden. Bei den allgemeinen Verkehrskontrollen ahndeten die die Beamten vier Verstöße gegen die Gurtpflicht. Zudem benutzte ein Fahrzeugführer verbotswidrig sein Mobiltelefon. Quelle: Polizei