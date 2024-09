Veröffentlicht am 22. September 2024 von wwa

HELMENZEN – Seniorinnen des HSV Helmenzen freuen sich auf neue Mitglieder

Die Gruppe der Seniorinnen des HSV Helmenzen unter der Leitung von Christa Griffel, trainiert immer dienstags von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr in der Turnhalle der Pestalozzi Schule in Altenkirchen. Es wird wahlweise auf einem Stuhl oder am Boden auf der Matte trainiert. Die Gruppe freut sich über Zuwachs und wer Lust hat dazuzustoßen, ist herzlich Willkommen und kann auch gerne eine Probestunde absolvieren. Bitte unter der Nummer 02681-9509892 anmelden.