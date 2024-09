Veröffentlicht am 22. September 2024 von wwa

KIRCHEIB – Seniorenausflug der Ortsgemeinde Kircheib nach Sondern im Sauerland

Die Ortsgemeinde Kircheib veranstaltete im September einen Tagesausflug für Kircheiber Senioren und Seniorinnen über 70 nach Sondern im Sauerland, wo am Schiffsanleger der Biggeseeschifffahrt die Reisenden an der Talbrücke das Personenschiff Westfalen bestiegen, um bei einem Sauerländer Vesper eine idyllische Seefahrt bei passendem Wetter mit noch angenehmen Temperaturen zu genießen. Nach der Rückfahrt gab es noch eine gemütliche Kaffeerunde in der dafür vorbereiteten Kircheiber Mehrzweckhalle.