Veröffentlicht am 21. September 2024 von wwa

HELMENZEN – Jahreshauptversammlung 2024 des Hobby-Sport-Verein Helmenzen

Der Vorsitzender Timo Herrmann durfte bei der Jahreshauptversammlung 50 Mitglieder im Vereinslokal Westerwälder Hof begrüßen. Die Fußball-Hobbymannschaft unter der Leitung von Thomas Stadler, Robin Schürdt und Lukas Marenbach konnte in der Hobbysaison 2023 an sieben Turnieren teilnehmen. Turniersiege feierte die Mannschaft bei den Hobbyturnieren in Giesenhausen, Wölmersen und Birnbach.

Für beide Gymnastikgruppen hielten die Übungsleiterinnen Christa Griffel (Gruppe 1) und Jeannette Ittenbach (Gruppe 2) wieder ein abwechslungsreiches Programm bereit. Die Gruppe 1 trainiert jeden Dienstag von 18:30 bis 19:30 Uhr und die Gruppe 2 jeden Mittwoch von 20:00 bis 21:00 Uhr in der Turnhalle der Pestalozzi Grundschule in Altenkirchen.

Bei den anstehenden Wahlen unter der Leitung von Ehrenvorsitzenden Klaus Schneider wurde Andreas Buchholz als 1. Vorsitzender und Simon Marenbach als 1. Kassierer neu ins Amt gewählt. Zum 1. Schriftführer wurde Matthias Müller einstimmig im Amt bestätigt. Weiterhin wurde von der Versammlung Robin Schürdt zum 2. Schriftführer und Jona Schürdt zum 2. Kassierer gewählt. Der bisherigen Amtsinhaber Timo Herrmann (1. Vorsitzender von 2017 bis 2024) kandidiert nicht mehr für das Amt. Timo Herrmann hat mit seinem unermüdlichen Einsatz stets zum Wohl und Gelingen des Vereins beigetragen. Der 2. Vorsitzende, Mario Müller, würdigte den scheidenden 1. Vorsitzenden Timo Herrmann für seine Vorstandsarbeit und überreichte ein kleines Präsent.